Religiosidade

Santuário da Vila Nova recebe 40 mil pessoas no Dia da Padroeira em Londrina

Simoni Saris - Grupo Folha
12 out 2025 às 20:17

Fábio Luporini/Divulgação Santuário
Pelo menos 40 mil pessoas eram aguardadas no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina, na Vila Nova (Centro), neste domingo (12), para as comemorações do dia da padroeira do Brasil. Nem a queda na temperatura e nem a chuva que veio com força ainda na madrugada, pouco antes da primeira celebração do dia, desanimaram os fieis, que lotaram todas as missas.


A programação em homenagem à Nossa Senhora Aparecida começou no dia 2 de outubro, com uma novena, com término previsto para a noite do dia 12, com a coroação de Nossa Senhora, logo após a procissão.


As portas do santuário permaneceram abertas dia e noite desde sexta-feira (10). No sábado, véspera do dia da padroeira, as atividades no Santuário começaram às 7 horas e se estenderam até a meia-noite, com o Terço dos Homens. No domingo, foram celebradas missas ao longo de todo o dia, desde às 5 horas. “Mesmo com a chuva, a participação dos fieis continuou a mesma (dos anos anteriores)”, disse o padre Rodolfo Trisltz, reitor do Santuário.

Para os fieis católicos, especialmente para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, essa é uma data para recorrer à intercessão da santa na resolução de questões em que as forças humanas já não são suficientes e, principalmente, para agradecer.


Além das missas, dois outros locais são muito disputados no Santuário nesse dia: a Capela das Velas, onde os fieis oferecem velas e orações à padroeira, e a Sala dos Milagres, onde ficam expostos os objetos que simbolizam aquilo que o espírito recebeu. Cada objeto guarda uma história de fé.


Os visitantes vêm não só de Londrina, mas de todo o Paraná e até de outros estados. Muitos deles são romeiros e peregrinos que ao percorrerem a pé longas distâncias transformam cada quilômetro vencido em um ato de devoção.

Imagem
Santuário de Nossa Senhora Aparecida Santuário Nossa Senhora Aparecida Nossa senhora consagração à Nossa Senhora
