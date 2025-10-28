Santuário de Londrina celebra Finados com cinco missas durante o domingo

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, em Londrina, terá uma programação especial neste domingo (2), Dia de Finados. Em vez de uma única celebração, como ocorria em anos anteriores, o local receberá os fiéis em diversas missas ao longo do dia, em homenagem aos entes queridos já falecidos. As celebrações acontecerão às 7h, 9h, 11h, 16h e 18h30.





De acordo com o pároco e reitor do Santuário, padre Rodolfo Trisltz, a data é um momento de fé, memória e esperança. “O Dia de Finados não é um momento apenas de saudade, mas, sobretudo, de fé. A Igreja nos convida a olhar para o mistério da vida eterna, confiando que nossos irmãos e irmãs falecidos vivem junto de Deus. É uma data em que renovamos a esperança na ressurreição e expressamos, em oração, nosso amor pelos que já se foram”, afirma.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Além das missas, o Santuário também manterá o velário aberto durante todo o dia, onde os fiéis poderão acender velas e fazer suas orações em sufrágio das almas. Segundo o reitor, a proposta é proporcionar um espaço de comunhão e acolhimento espiritual. “Celebrar Finados é viver a comunhão dos santos. Quando rezamos pelos falecidos, fortalecemos nossa fé na vida eterna e expressamos gratidão pelas pessoas que marcaram nossa história. É um gesto de amor e esperança que nos aproxima de Deus e do próximo”, destacou o padre.