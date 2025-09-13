Santuário de Londrina pede ajuda de voluntários da saúde para atendimento de peregrinos

Dentre as mais de 40 mil pessoas esperadas no dia 12 de outubro para a tradicional Festa da Padroeira no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina (Centro), centenas e centenas são peregrinos vindos de distritos, de cidades vizinhas e até de outros estados, como o Oeste Paulista. Alguns vêm de carro, outros de ônibus e diversos grupos escolhem caminhar até o Santuário, em romaria, percorrendo a pé grandes distâncias. Para atender a esses peregrinos, o Santuário faz um pedido especial a voluntários que sejam da área da saúde, entre médico, enfermeiros e fisioterapeutas.





“Muitos peregrinos caminham até o Santuário distâncias que superam os 30 quilômetros. Alguns saem de casa de madrugada em grupos e vêm a pé. Por isso, é importante termos sempre pessoas que nos ajudem a acolher esses romeiros, inclusive se necessitarem de algum atendimento em saúde, como aferição de pressão arterial ou até uma massagem para evitar câimbras”, afirma o padre Rodolfo Tristlz, pároco e reitor do Santuário. No ano passado vieram grupos caminhando da zona norte de Londrina, de Jataizinho, do Distrito de São Luís e até de Assaí.

O padre Rodolfo explica que o Santuário tem atendimento médico especializando conforme prevê as autoridades, mas reforça que toda ajuda sempre é bem-vinda. Também há voluntários trabalhando na acolhida, na limpeza e na praça de alimentação. “Todos os voluntários são bem-vindos e podem nos ajudar da maneira que puderem. É muito simples. As pessoas que quiserem trabalhar nesse dia e nos dias de novena podem ligar na secretaria, dar o nome e a disponibilidade. E colocaremos nas escalas de trabalho”, comenta o sacerdote.





Programação

No domingo dia 28 de setembro, às 16h, está marcada a missa de envio, quando serão abençoados os voluntários e as equipes. A Novena da Padroeira será do dia 2 ao dia 10 de outubro, às 7h e às 19h30 durante a semana e às 7h e às 18h30 aos sábados e domingos. Em todos os dias, o Santuário terá praça de alimentação e bazar aberto para que a comunidade tenha a oportunidade de permanecer por ali, confraternizar e adquirir itens religiosos.





Carreata e bênção de carros

No dia 5 de outubro será realizada a Carreata da Padroeira, saindo da paróquia Santo Antônio, da Warta, após a missa das 8h, com destino ao Santuário, onde logo em seguida haverá a bênção de carros e veículos. Nesse dia 5 de outubro não será celebrada a missa das 11h, porque é justamente quando os veículos começam a chegar e passar em frente ao Santuário para receber a bênção dos padres e diáconos.





Vésperas

No sábado, dia 11 de outubro, será realizada uma liturgia especial, as Vésperas Solenes, celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Na ocasião, criou-se uma tradição, que é a troca do manto da imagem de Nossa Senhora Aparecida, um costume herdado do Santuário Nacional. A cada ano, uma família doa o manto. Desta vez, é a família Biz, participante do Santuário há várias décadas.





Programação

A programação do Dia da Padroeira começa à meia noite com o terço dos homens. As missas seguem nos horários estabelecidos nos últimos anos: 5h, 7h, 9h, 11h, 13h30, 15h e 17h. Às 12h haverá a consagração das crianças, já que no dia 12 de outubro também é celebrado o Dia das Crianças. Após a missa das 17h haverá a tradicional procissão pelas ruas da Vila Nova, seguida da sempre emocionante coroação de Nossa Senhora, que inicia tão logo a procissão chega ao Santuário, entre 19h30 e 20h.





Durante a Festa da Padroeira, funciona a praça de alimentação o tempo todo, com diversas opções de salgados e outras comidas, além de água, suco e refrigerante. No bazar, também serão vendidos pipoca e sorvete, além dos objetos religiosos de devoção. Ao longo do dia, padres e diáconos abençoarão os objetos dos peregrinos. Também estará aberta a Sala de Promessas para quem quiser deixar algum objeto que represente uma cura ou graça, além do velário, onde as pessoas poderão comprar velas e acendê-las em intercessão.

Santuário

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1º de março de 1952 se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados, afinal, as promessas podem ser cumpridas no Santuário de Londrina. A Festa da Padroeira, hoje, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.

