Secretaria do Trabalho divulga quase 900 oportunidades de emprego em Londrina

Encaminhamento





No mural de vagas, são informadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil da vaga e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhido.





O atendimento presencial é feito sem a necessidade de agendamento, por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, Centro, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.