Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Conscientização

Semana do Trânsito em Londrina termina com curso de pilotagem e ação no Flores do Campo

Redação Bonde com N.Com
25 set 2025 às 12:31

Compartilhar notícia

Reprpodução/CMTU
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá realizar mais três atividades para fechar a programação da Semana Nacional de Trânsito 2025. Iniciada oficialmente no dia 18, a SNT termina nesta quinta-feira (25), mas a CMTU estendeu as suas ações em Londrina para atender um público maior. 


Na sexta-feira (26), das 9h às 12h, o evento Trânsito e Cidadania será levado ao Residencial Flores do Campo, na zona norte de Londrina. Em parceria com a diretoria de Transporte da Companhia e a concessionária TCGL será disponibilizado um ônibus para acesso dos moradores. Além de poderem conhecer as comodidades do veículo, eles receberão orientações sobre pontos-cegos, já que, desde julho, a região é atendida pela linha 447 do transporte coletivo. A CMTU fará a confecção do cartão transporte para PCD e idosos. Haverá ainda orientações de educação no trânsito e distribuição de refrigerante e pipoca para as crianças. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


No sábado (27), a Companhia vai ofertar o Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas aos recrutas do serviço militar. O treinamento será na sede do Tiro de Guerra de Londrina, das 8h30 às 12h30. A última atividade da Semana Nacional de Trânsito está programada para segunda-feira (29), na praça Nishinomiya, com a celebração do Dia Mundial sem Carro. A ação, que estava programada para a última segunda-feira (22), foi transferida em razão da chuva. 


A praça Nishinomiya, no Aeroporto, será transformada em pista segura para a condução de meios de transporte não poluentes. A área verde, na região leste, ganhará pista de skate e um espaço dedicado a pilotagem de patinetes elétricos. As atividades começam às 17h e seguem até às 20h. 

Publicidade


A Semana Nacional de Trânsito é realizada em todo o território nacional e foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997. Tem como objetivo conscientizar todos os usuários das vias — motoristas, passageiros, ciclistas, motociclistas e pedestres — para promover um trânsito mais seguro e respeitoso. Ao trazer para o debate público o excesso de velocidade, que reduz a capacidade de perceber o entorno, aumenta a distância necessária para parar e a energia de impacto em colisões, a campanha enfatiza o cuidado com os mais vulneráveis, a harmonia no tráfego, a acessibilidade e a sustentabilidade.


O tema deste ano definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para as campanhas de conscientização ao longo de 2025 é "Desacelere. Seu bem maior é a vida". 

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com N.Com

Por Redação Bonde com N.Com.

CMTU Semana Nacional do Trânsito Flores do Campo Londrina pilotagem defensiva pilotagem defensiva CMTU
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas