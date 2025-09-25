Semana do Trânsito em Londrina termina com curso de pilotagem e ação no Flores do Campo

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá realizar mais três atividades para fechar a programação da Semana Nacional de Trânsito 2025. Iniciada oficialmente no dia 18, a SNT termina nesta quinta-feira (25), mas a CMTU estendeu as suas ações em Londrina para atender um público maior.





Na sexta-feira (26), das 9h às 12h, o evento Trânsito e Cidadania será levado ao Residencial Flores do Campo, na zona norte de Londrina. Em parceria com a diretoria de Transporte da Companhia e a concessionária TCGL será disponibilizado um ônibus para acesso dos moradores. Além de poderem conhecer as comodidades do veículo, eles receberão orientações sobre pontos-cegos, já que, desde julho, a região é atendida pela linha 447 do transporte coletivo. A CMTU fará a confecção do cartão transporte para PCD e idosos. Haverá ainda orientações de educação no trânsito e distribuição de refrigerante e pipoca para as crianças.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No sábado (27), a Companhia vai ofertar o Curso de Pilotagem Defensiva para Motociclistas aos recrutas do serviço militar. O treinamento será na sede do Tiro de Guerra de Londrina, das 8h30 às 12h30. A última atividade da Semana Nacional de Trânsito está programada para segunda-feira (29), na praça Nishinomiya, com a celebração do Dia Mundial sem Carro. A ação, que estava programada para a última segunda-feira (22), foi transferida em razão da chuva.





A praça Nishinomiya, no Aeroporto, será transformada em pista segura para a condução de meios de transporte não poluentes. A área verde, na região leste, ganhará pista de skate e um espaço dedicado a pilotagem de patinetes elétricos. As atividades começam às 17h e seguem até às 20h.

Publicidade





A Semana Nacional de Trânsito é realizada em todo o território nacional e foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997. Tem como objetivo conscientizar todos os usuários das vias — motoristas, passageiros, ciclistas, motociclistas e pedestres — para promover um trânsito mais seguro e respeitoso. Ao trazer para o debate público o excesso de velocidade, que reduz a capacidade de perceber o entorno, aumenta a distância necessária para parar e a energia de impacto em colisões, a campanha enfatiza o cuidado com os mais vulneráveis, a harmonia no tráfego, a acessibilidade e a sustentabilidade.





O tema deste ano definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para as campanhas de conscientização ao longo de 2025 é "Desacelere. Seu bem maior é a vida".