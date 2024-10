Sessão Londrina leva documentário 'Termodielétrico' ao Villa Rica

Em nova edição, o Projeto Sessão Londrina traz à cidade a exibição gratuita do documentário “Termodielétrico”, que investiga o fenômeno natural descoberto pelo pioneiro da física no Brasil, Joaquim da Costa Ribeiro.





Com sessão nesta quinta-feira (24), Ana Costa Ribeiro, a diretora do filme e neta do físico, participa de um debate on-line após a exibição. Na obra, Ana investiga os mistérios do Termodielétrico, fenômeno natural descoberto por Joaquim em 1944.

Em uma imersão nos estudos do físico, a diretora visita desde plantações até laboratórios para ilustrar e explicar a ciência com a arte, evidenciando as mudanças com o tempo e levantando a reflexão sobre as fases da vida.





A produção é classificada por críticos como uma mistura de “documentário convencional” e poesia, por conta da mistura da narração com imagens de paisagens. Valorizando a ciência, a obra explica com detalhes o fenômeno que pode ser definido como o aparecimento de potenciais diferentes entre partes sólidas e líquidas de um dielétrico (neste caso minerais), em processos de fusão ou solidificação.

Com sessão às 19h, o documentário mostra a representatividade do Brasil em estudos científicos e para responder dúvidas e curiosidades sobre a produção e pesquisa, a diretora participa de um debate aberto ao público.





A entrada para o evento é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso através do site PagTickets ou presencialmente, na bilheteria do Espaço Villa Rica.