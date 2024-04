Terreiro Asé Oyá Funjó celebra festa de Ogum e Oxóssi em Londrina

Neste sábado (13), a partir das 15h, o terreiro Asé Oyá Funjó celebra a festa anual de Ogum e Oxóssi. Parte de seu calendário tradicional, a festa é a segunda celebração do ano, que começou com ritos de Oxalá, em janeiro, e se encerra em dezembro, com as festas de Iyabás. Com muito milho, frutas e grãos diversos, a comunidade está se preparando há 21 dias para realizar o evento.





“Essa é uma festa muito importante para nós, um momento em que celebramos a fartura, o alimento, a abertura de caminhos e a evolução coletiva. Por isso a comunidade se reúne com tanto afinco e os portões ficam abertos durante todo o dia, para que todos e todas possam conhecer a participar”, explica o sacerdote da casa, Babalorixá Joe ty Osun Micale.

A Festa de Ogum e Oxóssi acontece no Asé Oyá Funjó, terreiro londrinense localizado na Rua Helena Aparecida Ridão, número 22, no Cilo 3, ao lado da Londriestufas, em Londrina. A participação é gratuita e aberta a todas e todos, recomendando-se o uso de roupas claras por todos, e saias ou vestidos para as mulheres. Ao final da celebração, a comunidade serve a tradicional Feijoada de Ogum.