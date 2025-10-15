Pesquisar

Trabalhadores da Casa do Bom Samaritano protestam contra atraso de salários e verbas rescisórias em Londrina

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde
15 out 2025 às 17:37

Divulgação
Cerca de 40 trabalhadores e ex-funcionários da Casa do Bom Samaritano, em Londrina, realizaram um protesto nesta quarta-feira (15) em frente à sede da instituição para denunciar o atraso no pagamento de salários e rescisões trabalhistas, além da falta de documentação para acesso ao seguro-desemprego e saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O ato foi organizado pelo Senalba (Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Norte do Paraná). 


De acordo com o sindicato, o problema começou após o encerramento do convênio entre a Casa do Bom Samaritano e a Secretaria Municipal de Assistência Social, no fim de setembro. A entidade, entretanto, ainda mantém contratos com a Secretaria Municipal do Idoso e com a Secretaria Municipal de Educação, o que mantém parte dos serviços em funcionamento.

“O Bom Samaritano não fechou. O que encerrou foi o convênio com a assistência social. Muitos trabalhadores foram demitidos e não receberam as rescisões, nem os salários de setembro. Outros continuam trabalhando, mas também estão com pagamento atrasado”, afirmou o presidente do Senalba, Vilson Vieira de Melo.


Segundo ele, aproximadamente 70 pessoas eram registradas na instituição. Com o fim do convênio, cerca de 40 foram desligadas, restando cerca de 30 em atividade nas áreas de educação e atendimento a idosos. “Os trabalhadores estão passando por necessidade. Muitos não conseguem pagar aluguel, comprar comida, nem pagar água e luz”, ressalta Melo.

A Casa do Bom Samaritano está sob intervenção judicial desde o fim de setembro, após decisão da Vara da Fazenda Pública. O interventor nomeado, padre César Braga Neto, teria se comprometido a regularizar a situação dos trabalhadores, mas, segundo o sindicato, não cumpriu o que foi prometido.


“Tivemos um primeiro contato com o interventor logo após ele assumir. Ele afirmou que colocaria os salários em dia e resolveria as pendências, mas nada aconteceu. Ele não atende mais o sindicato nem os trabalhadores”, afirmou Rodrigues.

A instituição, com mais de 40 anos de atuação em Londrina, presta serviços sociais, educacionais e de acolhimento a idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Além das creches conveniadas à Secretaria de Educação, que atendem cerca de 200 crianças, o local matinha casa de passagem e abrigo para pessoas em situação de rua.


O Senalba informou que vai continuar cobrando o cumprimento das obrigações trabalhistas e que pretende acionar formalmente o Ministério Público do Trabalho para garantir os direitos dos funcionários.

A reportagem tenta contato com o interventor da Casa do Bom Samaritano, padre César Braga Neto, e com sua assessoria jurídica, mas ninguém atendeu o telefone e o site está fora do ar. 

atraso atrasos Rescisão direitos trabalhistas regras trabalhistas verbas
