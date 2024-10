UEL cancela edital de residência médica após confusão com cotas para pretos e PcDs

A UEL expressou que tem "compromisso em garantir o direito à ampla concorrência de todos os inscritos". Também pontuou que é "pioneira na implantação de cotas raciais e sociais na graduação, há 20 anos, tendo implantado em 2021 as ações afirmativas, com reserva de vagas nos cursos de mestrado e doutorado".

Também foi divulgado nesta segunda um novo cronograma de inscrições, uma nova data de provas e o prazo para divulgação do resultado final do processo. Novos editais de seleção para as residências serão divulgados no próximo dia 5 de novembro.

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) anunciou na noite desta segunda-feira (28) o cancelamento do edital que reservava até 100% das vagas de residência médica para candidatos pretos, pardos e PcDs (Pessoas com Deficiência). A anulação foi solicitada pelos diversos estudantes afetados pelo cálculo das vagas que, em algumas especialidades, excluía a participação daqueles que não se enquadravam em nenhuma cota.

Entenda o ocorrido





O edital de distribuição de vagas para residência médica na UEL foi publicado na segunda-feira (21) e causou revolta entre os estudantes de Medicina da universidade. Algumas especialidades oferecidas não estavam disponíveis para ampla concorrência, apenas para candidatos pretos, pardos e PcDs (Pessoas com Deficiência).





A distribuição só foi explicada, por meio de um novo edital, cerca de um mês após o fim das inscrições. A falta de transparência levou diversos estudantes esperançosos pelas vagas a pagarem a inscrição de R$ 692. Eles souberam só depois que não tinham direito às oportunidades.





As vagas disponíveis para especialização em Psiquiatria, Dermatologia, Oftalmologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo, de acordo com o edital anulado, só poderiam ser ocupadas por pessoas que se adequassem a alguma cota. Psiquiatria e Dermatologia, por exemplo, eram as especialidades mais concorridas da residência, com 134 e 115 inscritos, respectivamente, para 3 vagas disponíveis para cada, todas, até então, destinadas a estudantes pretos ou pardos (1 vaga) e PcDs (2 vagas).





Confira a reportagem conpleta no link abaixo: