Mãe de Paulo Gustavo recorda como protegeu o humorista: 'Tenho que ser forte por ele'

Dona Déa Lucia, 77, falou sobre a relação com a sexualidade de Paulo Gustavo em entrevista ao Lady Night (Multishow) desta quarta-feira (30). A mãe do humorista contou que passou a ser forte após notar a orientação sexual do filho ainda na juventude.





"Eu percebi numa foto, eu falei: 'Esse menino tem uma coisa estranha'. Paulo Gustavo sentado com a família. Eu esperei... Depois eu percebi que meu filho, naquela época não falava 'gay', era afeminado", recordou ela.





Déa passou a proteger Paulo Gustavo ainda mais a partir de então. "Eu tenho que ser forte por ele, eu tenho que brigar por ele. Quando ele tinha 15, eu briguei há 30 e tantos anos, eu briguei pra todo mundo respeitar", comentou.





"Eu tenho uma luta nisso. A vida exigiu de mim ser essa mãe forte, que segurou a onda."





A apresentadora reforçou que sua atitude com o filho pode servir como incentivo para outras famílias. "As pessoas pensam que eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu não sou, não. Todo mundo tinha que ser assim, não precisava ser escrachada como eu sou. Mas todo mundo pode ser", declarou.





Paulo Gustavo faria 46 anos nesta quarta-feira (30), data em que passou a ser celebrado o Dia do Humor. O humorista morreu em 4 de maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19. O viúvo, Thales Bretas, e Tatá Werneck prestaram suas homenagens.