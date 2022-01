Mais de dois milhões celebram o réveillon no litoral do Paraná

“Foi tranquilo se imaginarmos que Matinhos e Guaratuba estavam com público maior que nos últimos anos. Não tivemos ocorrências de vulto e não foi preciso usar policiamento de choque. Esperávamos um grande número de ocorrências, mas não tivemos nada grave”, explicou o Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Júnior.

O efetivo foi distribuído em toda a orla, com módulos móveis em pontos estratégicos e reforçou o policiamento com viaturas, motocicletas e equipes hipomóveis, principalmente nas áreas com maior concentração de público. A Corporação aplicou um drone em Matinhos para auxiliar na coordenação do policiamento e acompanhar a movimentação do público que estava na praia.

O relatório do setor de planejamento da PM pelo Verão Paraná Viva a Vida 2021/2022 aponta que as equipes policiais militares atenderam cinco situações de furtos, 13 de perturbação do sossego, 26 flagrantes de uso de drogas, além de oito atendimentos de violência doméstica. A PM também cumpriu 36 mandados de prisão durante o Réveillon.

PREVENÇÃO





Mais de 1,7 mil pessoas foram abordadas e 615 veículos vistoriados pelos policiais militares em todo o Litoral. O planejamento da Polícia Militar para o Ano Novo contou ainda com as ações de polícia comunitária. Somente no período do Réveillon, 1.475 pulseiras de identificação foram entregues para crianças nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Além dessa atividade, as equipes policiais prestaram 3.231 orientações de situações diversas às pessoas.







Nos locais onde havia trios elétricos, a PM readequou o fluxo de veículos para prevenir acidente de trânsito, principalmente atropelamentos. Neste Réveillon, a Corporação fez 615 abordagens a veículos, confeccionou 308 infrações e encaminhou três condutores por embriaguez ao volante. Também houve a recuperação de um veículo que possuía alerta de roubo/furto.







MATINHOS







Mais de 600 mil pessoas passaram a virada de ano nas praias de Matinhos e aproveitaram a grande festa com três trios elétricos na Praia Brava, em Caiobá e no balneário Flórida. As equipes da PM atenderam 121 ocorrências, fizeram nove encaminhamentos e apreenderam uma arma de fogo neste município. Além disso, 333 pulseiras de identificação foram entregues às crianças.





GUARATUBA





A Polícia Militar reforçou o policiamento ostensivo e preventivo em toda a cidade e acompanhou os festejos de cerca de 1 milhão de pessoas que estiveram na praia neste Réveillon e apreciaram a queima de fogos que ocorreu no Morro do Cristo e em Coroados. Os trabalhos da PM possibilitaram uma virada de ano sem ocorrências graves. O relatório da Corporação aponta que 36 ocorrências foram atendidas, duas pessoas encaminhadas e 735 pulseiras de identificação entregues às crianças.







PONTAL DO PARANÁ





A chegada de 2022 em Pontal do Paraná foi marcante para as cerca de 400 mil pessoas que acompanharam a queima de fogos e as festas nos balneários de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangrilá e Pontal do Sul. A atuação da PM durante a virada de ano resultou em 46 ocorrências atendidas e uma prisão, além de 407 pulseirinhas de identificação entregues.







Em Paranaguá, Morretes, Antonina e Ilha do Mel, cerca de 20 mil pessoas participaram das festas para a chegada de 2022. Já em Guaraqueçaba, o público foi de cerca de 3 mil pessoas. A PM também esteve presente nestes municípios com reforço de policiamento ostensivo nos pontos com maior concentração de pessoas.