Menino de nove anos morre de Covid-19 em hospital de Maringá

Uma criança de nove anos teve a morte confirmada por Covid-19 nesta semana em Maringá, no noroeste do Estado. O garoto morava em Astorga, na região metropolitana de Maringá, e vinha apresentando dores abdominais há cerca de 13 dias, conforme o relato de familiares às equipes de saúde.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a enfermeira da vigilância epidemiológica em Astorga, Patrícia Fiori, a criança foi internada no Hospital Regional Cristo Rei no dia 21 de dezembro, com queixa de dor abdominal e febre. Pela gravidade dos sintomas de apendicite, ela foi transferida no dia 25 para o HUM (Hospital Universitário de Maringá) via Samu e, em seguida, seguiu para a Santa Casa.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM: Advogado londrinense aciona o STJ para que filha seja vacinada contra a Covid-19







O óbito foi registrado às 18h10 de segunda-feira (27). Fiori comenta que o histórico médico revela que a criança estava sendo investigada com uma possível talassemia (forma de anemia crônica hereditária), mas que os resultados não foram concluídos a tempo.







Astorga possui pouco mais de 26 mil habitantes e registrou 4.084 casos e 95 óbitos pela doença desde o início da pandemia. A Vigilância Epidemiológica confirma que esta é a primeira morte de criança no município. O boletim Covid-19 divulgado na terça-feira (28), aponta quatro casos ativos na cidade, sendo três em isolamento e uma internação em enfermaria.



Continua depois da publicidade