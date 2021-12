Abandonado na Mata do Godoy em Londrina, cão atacado por animais silvestres procura novo lar

Um cachorro que foi atacado por animais silvestres no Parque Estadual Mata dos Godoy, na zona sul de Londrina, em outubro, está procurando um novo lar. Dentinho, como ele é conhecido, apareceu na região no ano passado. É comum o abandono de animais domésticos na área verde, que fica às margens da PR-538, de acordo com funcionários do parque. Um outro cão, que era companheiro de Dentinho, acabou morrendo atropelado recentemente.



“O pessoal deixa os animais na rodovia e eles acabam vivendo ali perto do centro de visitantes para pedir comida às pessoas”, esclarece Mariana Mantovani, estagiária do IAT (Instituto Água e Terra), que se responsabilizou pelo resgate do Dentinho. “A suspeita é que ele sofria de maus-tratos e foi abandonado, porque é um cachorro dócil mas que se assusta muito fácil com qualquer movimento brusco”, acrescenta.

A Mata dos Godoy é uma unidade de conservação de proteção integral, sob responsabilidade do IAT, órgão estadual da Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), e não pode ter a presença de qualquer animal doméstico, já que acaba sendo um risco para o ecossistema do parque e para o próprio pet. Dentinho foi encontrado com lacerações no pescoço e no corpo em 12 de outubro. A suspeita é de que ele tenha sido atacado por um guaxinim.





