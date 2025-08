Adolescentes são condenados à prisão no Reino Unido por torturar e matar gatos

Um rapaz e uma moça de 17 anos foram condenados, respectivamente, a penas de um ano e nove meses de prisão, nesta segunda-feira (4), por torturar e matar dois gatos, que foram encontrados com as vísceras expostas em uma área de mata no noroeste de Londres.





São, "sem dúvida, as infrações cometidas contra animais mais horríveis que vi neste tribunal", comentou a juíza que condenou os jovens.

Logo depois, a corte londrina de Highbury condenou a jovem a nove meses de prisão.





Os gatinhos mortos foram encontrados por um pedestre em 3 de maio em Ruislip, subúrbio de Londres.

Um deles estava pendurado em uma árvore com uma corda, completamente destripado, com os olhos arregalados e o outro no chão, amarrado com cordas.





Pedaços de carne e pele parecem ter sido queimados. Facas, tesouras e maçaricos foram encontrados no local.

Os investigadores encontraram textos no telefone do jovem onde expressava seu desejo de cometer um assassinato. "Queria de verdade matar alguém. Pesquisei todos os dias para saber como escapar da Justiça depois de cometer um assassinato", escreveu. "Matei dois gatos para reduzir meus impulsos. Despelei, estrangulei e esfaqueei os gatos", acrescentou.





A juíza Hina Rai destacou que esses atos foram "claramente premeditados". A jovem havia publicado uma mensagem em um site de anúncios para comprar três filhotes de gatos. Nos meses anteriores ao crime, essa adolescente baixou imagens da Internet de gatinhos mutilados.





A juíza destacou que os atos dos adolescentes foram "claramente premeditados". "Não se sabe claramente quem tomou a iniciativa, mas segundo o que sei, vocês dois são culpados no mesmo nível", disse a juíza, dirigindo-se à jovem.





A organização britânica de proteção dos animais, RSPCA, informou ter registrado 1.726 acusações de atos de crueldade contra gatos em 2022.

Segundo a BBC, a polícia britânica investiga as possíveis relações do caso com uma rede internacional de intercâmbio de vídeos que mostram gatos sendo torturados e mortos.





