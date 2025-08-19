Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
VIVA MARGARIDA!

Anta mais velha do Refúgio Biológico da Itaipu celebra aniversário com bolo de frutas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 ago 2025 às 18:13

Compartilhar notícia

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Ela é uma velha conhecida do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) e, nesta terça-feira (19), celebra uma marca rara entre sua espécie: a anta Margarida comemorou 32 anos. Para celebrar a data, ela recebeu um bolo feito com suas frutas preferidas no momento, melancia e maçã.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Segundo Aline Konell, médica-veterinária do Refúgio, localizado em Foz do Iguaçu (Oeste), o presente faz parte do enriquecimento ambiental, prática que estimula os animais com novidades e mudanças no ambiente. “Hoje ela recebeu um enriquecimento alimentar, que é um dos que ela mais gosta, com certeza, porque são itens diferenciados da dieta normal.”


A festa foi preparada com carinho pelos cuidadores Clarissa Asevedo e Misael Oliveira, que acompanham Margarida diariamente. “A gente já chega e observa como ela está, se está mais calma ou estressada. Na maioria das vezes, encontramos ela no portão, esperando a gente”, contou Clarissa. Os cuidadores comemoram a resposta da aniversariante ao enriquecimento. “Fiquei muito feliz de ver que ela gostou. É gratificante perceber que está ótima para a idade que tem e, se Deus quiser, ela vai viver muitos mais anos pela frente”, disse Clarissa.

Publicidade


O aniversário reuniu cuidadores, biólogos, auxiliares veterinários e estagiários de medicina veterinária. A presença de toda a equipe dentro do recinto foi planejada especialmente para esse momento, já que, no dia a dia, o contato costuma ser mais restrito para garantir o bem-estar do animal.


A festa foi preparada com carinho pelos cuidadores Clarissa Asevedo e Misael Oliveira
                                                        Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Área de não exposição

Margarida vive no setor extra do RBV, mantido pela Itaipu Binacional, em uma área de não exposição, devido às suas características comportamentais e à idade avançada. Considerada um animal geriátrico, ela apresenta bons resultados nos exames de rotina, mas conta com adaptações especiais. “Uma delas é o lago mais raso, para que ela consiga entrar com facilidade. Também procuramos mantê-la restrita ao contato com outros animais, já que ela não se dá tão bem em grupo e está acostumada a ficar sozinha, as antas são mais solitárias”, destacou Aline.

Publicidade

Pimpolho

A expectativa de vida das antas é de 25 a 30 anos, mas há registros de animais que ultrapassaram essa média. O irmão de Margarida, Pimpolho, também nascido no RBV, viveu até aos 34. De acordo com a médica-veterinária, a genética dela é suficientemente apta para que viva bastante.

As antas são os maiores mamíferos da América do Sul e estão gravemente ameaçadas de extinção em diversas áreas. O Refúgio Biológico Bela Vista tem obtido sucesso na reprodução da espécie e conta atualmente com 20 indivíduos, sendo referência no manejo desses animais. “A gente consegue tirar muita informação científica que vai auxiliar em outros projetos de conservação e manejo”, finalizou Aline.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Meio Ambiente Refúgio Itaipu animal silvestre animais Anta
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas