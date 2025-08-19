Anta mais velha do Refúgio Biológico da Itaipu celebra aniversário com bolo de frutas

Ela é uma velha conhecida do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) e, nesta terça-feira (19), celebra uma marca rara entre sua espécie: a anta Margarida comemorou 32 anos. Para celebrar a data, ela recebeu um bolo feito com suas frutas preferidas no momento, melancia e maçã.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo Aline Konell, médica-veterinária do Refúgio, localizado em Foz do Iguaçu (Oeste), o presente faz parte do enriquecimento ambiental, prática que estimula os animais com novidades e mudanças no ambiente. “Hoje ela recebeu um enriquecimento alimentar, que é um dos que ela mais gosta, com certeza, porque são itens diferenciados da dieta normal.”





A festa foi preparada com carinho pelos cuidadores Clarissa Asevedo e Misael Oliveira, que acompanham Margarida diariamente. “A gente já chega e observa como ela está, se está mais calma ou estressada. Na maioria das vezes, encontramos ela no portão, esperando a gente”, contou Clarissa. Os cuidadores comemoram a resposta da aniversariante ao enriquecimento. “Fiquei muito feliz de ver que ela gostou. É gratificante perceber que está ótima para a idade que tem e, se Deus quiser, ela vai viver muitos mais anos pela frente”, disse Clarissa.

Publicidade





O aniversário reuniu cuidadores, biólogos, auxiliares veterinários e estagiários de medicina veterinária. A presença de toda a equipe dentro do recinto foi planejada especialmente para esse momento, já que, no dia a dia, o contato costuma ser mais restrito para garantir o bem-estar do animal.





Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Área de não exposição

Margarida vive no setor extra do RBV, mantido pela Itaipu Binacional, em uma área de não exposição, devido às suas características comportamentais e à idade avançada. Considerada um animal geriátrico, ela apresenta bons resultados nos exames de rotina, mas conta com adaptações especiais. “Uma delas é o lago mais raso, para que ela consiga entrar com facilidade. Também procuramos mantê-la restrita ao contato com outros animais, já que ela não se dá tão bem em grupo e está acostumada a ficar sozinha, as antas são mais solitárias”, destacou Aline.

Publicidade

Pimpolho

A expectativa de vida das antas é de 25 a 30 anos, mas há registros de animais que ultrapassaram essa média. O irmão de Margarida, Pimpolho, também nascido no RBV, viveu até aos 34. De acordo com a médica-veterinária, a genética dela é suficientemente apta para que viva bastante.

As antas são os maiores mamíferos da América do Sul e estão gravemente ameaçadas de extinção em diversas áreas. O Refúgio Biológico Bela Vista tem obtido sucesso na reprodução da espécie e conta atualmente com 20 indivíduos, sendo referência no manejo desses animais. “A gente consegue tirar muita informação científica que vai auxiliar em outros projetos de conservação e manejo”, finalizou Aline.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



