Arapongas abre inscrições para o programa CastraPet; saiba como participar

A Seaspma (Secretaria municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) está com inscrições abertas para mais uma etapa do Castrapet - Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos.





A ação gratuita está marcada para o dia 12 de abril. A proposta é atender 242 animais (entre cães e gatos). O programa é uma parceria do Governo do Estado com os municípios.



Publicidade





Os tutores podem realizar as inscrições até 5 de abril, diretamente na secretaria - rua Marabu, 800, Centro - de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 17h.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: