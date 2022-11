'Cãominhada' em Londrina alerta para a posse responsável de pets

Adotar um animal de estimação vai além de oferecer moradia, água e comida. Hoje mais amplamente difundido, o conceito de posse responsável engloba a preparação do ambiente e dos tutores para atender as necessidades do animal, seja de alimentação, saúde e lazer, garantindo a qualidade de vida dos bichinhos.





Tutores e seus animaizinhos se reuniram no Aterro do Igapó e, de lá, saíram em caminhada até a universidade, na avenida Faria Lima. "O evento tem o intuito de fazer uma reflexão e sensibilização para o bem-estar animal e a posse responsável, mas a gente pensou em fazer um evento que fosse divertido, interativo, com as famílias e os animais para falar desse assunto", disse a médica veterinária e coordenadora do curso de medicina veterinária da Universidade Positivo, Juliana Corrêa Bernardes. A iniciativa contou com o apoio da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente).





Os participantes saíram do local da concentração por volta das 8h30 e percorreram o trajeto até o prédio da universidade, onde foi organizada uma feira de artesanato, alimentos, espaço kids, espaço pet e também um estande para doação de animais. "Quem ainda não em o amor da sua vida de quatro patas, vai poder encontrar hoje", disse Bernardes. Na feira, também foram entregues premiações para o cão mais novo, o mais velho, o menor, o maior e também, o mais parecido com o dono.





Continue lendo na Folha de Londrina