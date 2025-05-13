Capivara que caiu em piscina no município de Apucarana é tratada em Londrina

O Hospital Veterinário da UniFil de Londrina está tratando de uma capivara que foi resgatada em Apucarana (Centro-Norte), no fim de semana, após entrar no quintal e cair na piscina de uma residência. A coordenadora Daniela Martina informa que a fêmea, de aproximadamente 60 quilos, está em período inicial de gestação e se recupera bem, apesar de ter chegado ao HV segunda-feira (12) com um grande ferimento no peito.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

"Fizemos vários exames clínicos e radiografia, constatamos começo de pneumonia e feridas infeccionadas profundas. A avaliação sanguínea também apresentou alterações significativas em rim. Ela vai no permanecer em tratamento no CAFS (Centro de Apoio à Fauna Silvestre) e, se tudo correr bem, deve receber alta na semana que vem para ser reintegrada à natureza. Foi uma alegria da equipe constatar que a capivara espera filhote", relata a médica veterinária. O hospital é referência regional no atendimento a animais silvestres e exóticos.





Publicidade

Daniela Martina destaca o bom trabalho da Secretaria do Meio Ambiente de Apucarana e demais órgãos públicos que atuaram no resgate e remoção da capivara até o hospital.





“Estamos acompanhando de perto o caso, em diálogo direto com a equipe do CAFES da Unifil. Essa capivara representa não apenas uma vida resgatada, mas também a esperança da nova vida que ela carrega", afirmou o secretário de Meio Ambiente de Apucarana, Diego Silva, por meio de nota. Ele também destacou o trabalho do HV.



