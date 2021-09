CastraPet encerra atendimentos em Arapongas nesta quarta-feira

O CastraPet (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos) - iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, e através do Fundo Estadual do Meio Ambiente ou de emendas parlamentares e parcerias das prefeituras, deve encerrar as atividades nesta quarta-feira (15), em Arapongas. Os serviços tiveram início no domingo (12). A estimativa do programa é de atender 231 animais no município.





Segundo a Seaspma (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), até esta terça-feira (14),164 animais passaram pelos procedimentos. “A expectativa é que o restante dos animais, ou seja, 67, sejam atendimentos neste último dia. Estamos acompanhando todos os desdobramentos. Esse foi um programa que veio ao encontro das necessidades de várias famílias”, disse o secretário da pasta, Renan Franzin Manoel.

Nesta etapa, os atendimentos foram selecionados através de critérios, como: para as ONGs, acumuladores/proprietários e pessoas comprovadamente de baixa renda; beneficiadas pelo programa Bolsa Família.

A ação é promovida pela Sedes (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), em parceria com os municípios, responsáveis pelo cadastro das famílias beneficiadas.





Desde 2019, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo investiu cerca de R$ 2,4 milhões nessa ação permanente de Saúde Única, ou seja, dentro do conceito de saúde animal, humana e ambiental. Mais R$ 2,5 milhões de investimentos estão sendo aplicados no segundo ciclo do programa que iniciou em 30 de junho deste ano.





O objetivo é prevenir zoonoses e evitar a ninhada indesejada de animais abandonados. O programa está no segundo ciclo, que contempla 80 municípios, com investimentos de R$ 2,5 milhões. Para Arapongas serão destinados R$ 50 mil. A primeira etapa atendeu 15 mil animais em 45 municípios, com investimentos de R$ 2,4 milhões.