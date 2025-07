Elefanta que passou 40 anos em cativeiro argentino é transferida ao Brasil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhou, na manhã desta segunda-feira (7), a travessia da elefanta Kenya pela fronteira da Argentina com Foz do Iguaçu (Oeste) . O transporte segue com destino ao SEB (Santuário de Elefantes Brasil), localizado na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.





