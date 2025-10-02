Pesquisar

Gambá-de-orelha-branca com 11 filhotes é capturado em Arapongas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
02 out 2025 às 14:33

Divulgação/ GDA
A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou, nesta quinta-feira (2), que o GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da GM (Guarda Municipal) capturou um gambá-de-orelha-branca com 11 filhotes nesta semana. Os animais estavam na garagem de uma residência localizada no Conjunto San Raphael.   

Observando os riscos às pessoas e aos próprios animais, a equipe do GDA promoveu as capturas seguras e os encaminhou para uma área de vegetação nativa, adequada ao habitat natural de cada um. 

O GDA reforçou a importância de a população não tentar capturar ou afastar animais silvestres por conta própria. A recomendação é que que, diante de situações semelhantes, as pessoas entrem em contato com os órgãos ambientais para receber orientações e, se necessário, permitir a atuação das equipes especializadas. Os telefones são (43) 3902-1194 / 3902-1196 (Seaspma) e 153 (Guarda Municipal).

