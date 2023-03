Gato tatuado em presídio do México é adotado por família no Texas

Um gatinho da raça Sphynx foi tatuado por uma gangue num presídio no México. Porém, segundo o Washington Post, o animal acabou resgatado do local e ganhou um novo lar no Texas. Ele foi esterilizado, vacinado e agora está bem com uma família.



Por não ter pelos, o bicho acabou por servir de cobaia para prisioneiros que desenharam no corpo dele uma bandeira, uma águia, símbolo da facção, além dos dizeres "Feito no México". Isso aconteceu na prisão de Cereso 3 em Ciudad Juárez.

Publicidade



E foi após uma rebelião dos presos que o felino acabou sendo encontrado e tratado com veterinários antes da adoção. Esse processo levou um mês. O Governo Municipal de Juárez foi quem definiu alguns critérios que o tutor deveria ter para levar o animal.



Os dados da pessoa que o pegou não foram divulgados, mas o que se sabe é que ele já tinha outro gato da mesma raça em casa. Ao todo, o gatinho recebeu dez pedidos para adoção.