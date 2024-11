Guarda de pets pós-divórcio: o que diz a legislação brasileira?

Cada vez mais os pets tem ganhado um papel importante nas famílias brasileiras, assim, tanto no divórcio ou fim da união estável do casal, definir com quem o pet ficará pode ser tão complexo quando decidir sobre a guarda de filhos.





Animais como cães e gatos, antes considerados meros bens, são agora reconhecidos por muitos como parte essencial da família, formando, assim, o que se chama de “família multiespécie”, como explica Luciana Musse, especialista em direito de família e sucessões do CEUB (Centro Universitário de Brasília).

Apesar de a legislação brasileira, por meio do Código Civil, ainda classificar animais de estimação como “bens semoventes”, a especialista destaca que os avanços na jurisprudência já permitem interpretações mais modernas, que reconhecem essa nova configuração familiar.





“Assim, os tutores podem ter o direito de residir com seus animais em condomínios e, em casos de separação, podem buscar a guarda e a convivência com o pet, além de alimentos para seu cuidado. Outro direito, recentemente reconhecido, é a possibilidade de levar o animal na cabine em viagens aéreas, em vez de transportá-lo no bagageiro.”

Para a professora de direito, mesmo com esses avanços, nenhum direito é absoluto, por isso ela reforça que os tutores devem seguir regras que garantem o bem-estar do animal, evitando maus-tratos e abandono. “Além disso, o respeito às normas de convivência em condomínios e à legislação são limites fundamentais que os tutores precisam observar.”

A jurista explica que os pais de pet possuem responsabilidades legais, como prover alimentação adequada, abrigo, espaço seguro e companhia frequente. Em situações de negligência, o tutor pode chegar a perder a guarda do animal.

“Os tutores devem garantir consultas regulares ao veterinário, vacinas e medicamentos, se necessários, além de um espaço protegido de clima extremo e dimensões adequadas para o bem-estar do animal. Caso deixem de cumprir com esses deveres e seja constatada negligência, a guarda do pet poderá ser modificada”, enfatiza a docente do CEUB.