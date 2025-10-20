Guarda municipal captura tatu no interior de residência em Arapongas

O GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da GM (Guarda Municipal) de Arapongas capturou um tatu-galinha que estava no interior de uma residência localizada na área urbana da cidade, no Jardim Interlagos. A captura ocorreu no sábado (19).
Observando os riscos às pessoas e ao próprio animal, a equipe do GDA promoveu a captura segura e, após avaliação técnica da Seaspma (Secretaria Municipal da Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente), encaminhou-o para uma área de vegetação nativa, adequada ao habitat natural.
Orientação
O GDA reforça a importância de a população não tentar capturar ou afastar animais silvestres por conta própria. A recomendação é que que, diante de situações semelhantes, as pessoas entrem em contato com os órgãos ambientais para receber orientações e, se necessário, permitir a atuação das equipes especializadas. Os telefones são (43) 3902-1194 / 3902-1196 (Seaspma) e 153 (Guarda Municipal).