Hospital Veterinário de Londrina recupera cachorra condenada à morte por fenda palatina

A cachorrinha Mabel, da raça Dogo Argentino, foi salva pela equipe do Hospital Veterinário da UniFil , de Londrina, após cirurgia de alta complexidade para correção de fenda palatina grave e lábio leporino.





Nascida de cesariana, a filhote teve inclusive a eutanásia autorizada pelo tutor devido à intensidade das deformidades e às poucas chances de sobrevivência.

Publicidade

Publicidade





"Sabíamos da gravidade e das enormes dificuldades para salvá-la. Mas decidimos fazer a cirurgia. A filhote chegou ao Hospital Veterinário com um dia, pesando apenas 95 gramas. Não conseguia comer. O risco de morte era muito grande já na anestesia para colocação de tubo esofágico, necessário ao início do tratamento e alimentação. Felizmente tivemos os primeiros resultados na recuperação nutricional. Aos 45 dias de vida fizemos a primeira cirurgia corretiva, com mais de duas horas de duração. Aos 70 dias o segundo procedimento de correção. Hoje a Mabel está bem, brinca com muita alegria e hoje aos cinco meses já pesa 14 quilos", comemora a médica-veterinária Daniele Martina, relatando que a cachorrinha exigiu dedicação integral, inclusive com alimentação via sonda a cada três horas.





"A saúde dela estava extremamente debilitada. A introdução da sonda numa situação dessas é de alto risco. Ao salvar a Mabel, o Hospital Veterinário da UniFil comprovou mais uma vez a capacidade de sua equipe e os recursos tecnológicos disponíveis, registrando novo avanço em tratamento de animais", ressaltou a professora Mariana Cosenza, coordenadora do HV.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: