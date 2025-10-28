IAT capacita agentes para atendimento a ocorrências com grandes felinos

O IAT (Instituto Água e Terra) organiza nesta quinta-feira (30) o curso intensivo “Atendimento a Ocorrências com Grandes Felinos: Coexistência, Manejo e Prevenção de Conflitos”, voltado exclusivamente a profissionais que atuam com o manejo fauna silvestre. A ação ocorre das 8h30 às 17h30, na Unicesumar, em Curitiba, e deve reunir 134 participantes, entre as modalidades presencial e online. O IAT é vinculado à Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável).





O treinamento é uma iniciativa da Gerência de Biodiversidade do IAT, em parceria com o Projeto Onças do Iguaçu, e tem como objetivo aprimorar conhecimentos relacionados a medidas de segurança no caso de encontro com animais silvestres, como grandes felinos. Além disso, busca fortalecer meios para aumentar a tolerância da comunidade, reduzir a predação de animais domésticos com o uso de técnicas de afugentamento, como cercas elétricas e o recolhimento de gado, entre outras.

De acordo com registros internos do Instituto, a presença de grandes felinos em áreas antropizadas e em Unidades de Conservação tem sido cada vez mais frequente devido a perda e fragmentação de habitats naturais provocadas pelo avanço urbano, o que reduz a disponibilidade de presas e estimula a aproximação desses animais a ambientes ocupados por humanos.





Segundo a bióloga da Diretoria do Patrimônio Natural do IAT, Nathalia Colombo, o curso representa um passo importante para aprimorar a convivência segura com a fauna silvestre. “A coexistência com esses animais exige a criação de um ambiente onde humanos e a vida selvagem possam viver lado a lado, por meio da educação ambiental e de estratégias de comunicação que engajem a sociedade a respeito do tema, além, claro, da adoção de práticas de manejo que minimizem conflitos humano-fauna”, afirma.

Entre os participantes da ação estão servidores do IAT e da Sedest, além de representantes do Ibama, Batalhão de Polícia Ambiental, Polícia Civil, Defesa Civil, secretarias municipais de Meio Ambiente e instituições de ensino superior.