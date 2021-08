Londrina terá feira de adoção de cães e gatos neste domingo

Neste domingo (29), das 11 às 17 horas, o Boulevard Shopping volta a sediar os eventos mensais de adoção de pets que foram suspensos desde o início da pandemia. O evento, organizado pelo Projeto Sete Vidas, teve o horário reduzido e será realizado com todos os procedimentos de segurança como uso obrigatório de máscaras e o distanciamento entre as pessoas.

No total, serão 10 cães e 16 gatos disponíveis para adoção. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentarem comprovante de residência e documento com foto. O evento acontece no átrio do Shopping, em frente ao estacionamento descoberto.