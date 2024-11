Animais do Refúgio Biológico Bela Vista de Itaipu celebram o Halloween

O Dia das Bruxas (Halloween), celebrado em 31 de outubro, foi comemorado no Refúgio Biológico Bela Vista (RBV) com atividades temáticas que encantaram os visitantes. Para marcar a data, alguns animais receberam enriquecimentos alimentares especiais, como abóboras decoradas com rostos típicos do Halloween, recheadas com a comida do dia.





Cada atividade foi cuidadosamente planejada para atender às necessidades específicas de cada animal, promovendo a busca pelo alimento, o contato com diferentes texturas e sabores, além da exploração do recinto. “O enriquecimento alimentar que fornecemos é uma forma de enriquecimento ambiental que apresenta os alimentos de maneira inovadora, atraindo a atenção dos visitantes e incentivando comportamentos variados nos animais. Observamos que, com esses enriquecimentos, os animais exploram mais o espaço e demoram mais tempo para conseguir o alimento, tornando o ambiente mais interessante para eles”, explicou a bióloga Fabiana Stamm.

A bióloga Andréia Kuwahara, cuidadora sênior, revelou que a preparação das atividades pode levar até sete dias. “A coleta de sangue congelado foi realizada ao longo de aproximadamente uma semana. Esse sangue, proveniente de carne bovina, foi coletado, colocado em luvas moldadas em formato de mão e congelado. Em casos de preparações temáticas, o processo pode demorar mais devido à necessidade de materiais específicos e etapas adicionais de pintura e recorte”, detalhou Andréia.





Um dos recintos mais populares do RBV abriga as onças. “Hoje, usamos abóboras recheadas com partes da dieta congelada para estimular o olfato e o paladar das onças, como parte de um enriquecimento ambiental com tema de Halloween, promovido pela Itaipu. Esse tipo de atividade, que inclui caixas, feno e alimentação pendurada, acontece várias vezes ao ano e visa o bem-estar dos animais. É um prazer contribuir para sua reprodução e bem-estar, especialmente porque elas estão em risco de extinção”, comentou o tratador Diony da Silva Leandro.





Edu Fernando Moreira é representante comercial e acompanhava a filha em passeio da escola na Itaipu. “Hoje estamos conhecendo o refúgio. Achei maravilhoso, muito bem-organizado, e os animais estão lindos e bem cuidados. A alimentação temática de Halloween está ótima e cria um momento diferente para os animais”, contou Moreira.