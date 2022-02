Cabrito Yoda vai à escola em Londrina

Com a volta das aulas na rede municipal de educação, programada para o dia 7 de fevereiro, mais de 40 mil alunos devem retornar às escolas em Londrina. Mas uma presença muito especial deve marcar o início do ano letivo na Escola Municipal Professor Joaquim Pereira Mendes, na região oeste.



O cabrito Yoda, que tem quatro meses de vida, será o mais novo integrante a frequentar a sala de recursos, da educação especial, que atende cerca de 70 crianças, a partir do 1º ano do ensino fundamental. A proposta é da professora Marianna Nogueira. Ela é formada em Pedagogia e se especializou em Psicopedagogia e em Educação Especial.

No dia a dia, ela atende alunos no contraturno escolar de forma a complementar o aprendizado no ensino regular. Para isso, ela e outras professoras especialistas utilizam jogos e propõem atividades pedagógicas específicas para que crianças com transtornos globais de desenvolvimento, como deficiência intelectual, TEA (Transtorno do Espectro Autista), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e outras síndromes, desenvolvam suas potencialidades.





Só que desta vez a equipe contará com a presença de Yoda, que nasceu em um sítio da família de Nogueira e está apto a frequentar o ambiente escolar. Com o aval da secretaria municipal de Educação e da gerência de Educação Especial, o cabrito teve sua primeira experiência na escola, no final de 2021.





