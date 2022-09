Cachorro 'furta' marmita de motoboy e vira celebridade

Um cachorro virou celebridade após ser flagrado por câmeras de segurança "furtando" uma marmita de um entregador, em Mocajuba (PA). Nas redes sociais, a cena viralizou e foi reproduzida por milhares de internautas nesta quarta-feira (14).







O motoboy, identificado como Roseilson Melo, aparece na filmagem em um dia comum de trabalho, entregando marmitas. Ao abrir a bolsa que guardava os alimentos, ele não percebe que deixa cair uma das embalagens enquanto se distraía chamando o cliente. O cão, que passava pelo local, achou a marmita no chão e a levou tranquilamente para um terreno baldio próximo.

Ao voltar ao veículo, Melo percebe que uma das entregas não estava na bolsa, ficando aparentemente desesperado. No Instagram oficial do restaurante em que trabalha, o motoboy explicou a situação. "Esse fato aconteceu domingo (11). Eu cheguei na casa do cliente, toquei o interfone e comecei a conversar com ele. Quando eu voltei para pegar a marmita, o cachorro já tinha levado", iniciou.





"Eu fiquei sem reação. Pensei: 'Como vou explicar essa situação?'. Voltei para o restaurante, sem saber o que tinha acontecido. Aí exigi o vídeo, pensando que tinham me roubado. Quando o cara tirou o vídeo, a gente ficou assim... Por causa desse vídeo, eu virei celebridade", contou.

O cachorro que causou toda a situação foi encontrado e já posou para uma foto junto a Roseilson. Confira, abaixo, o vídeo e a foto do apelidado "caramelo malandro".