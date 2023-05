Cão mais velho do mundo comemora aniversário de 31 anos com festança

Bobi, um cão da raça Rafeiro do Alentejo, completou 31 anos na quinta-feira (11). Aos 30 anos, ele foi reconhecido pelo Guinness como o cachorro mais velho do mundo, em fevereiro deste ano.







A comemoração de aniversário contou com um cardápio cheio de peixes e pratos tradicionais portugueses -inclusive para o cão, que come comida humana desde filhote. O evento em Leiria, Portugal, foi para mais de 100 convidados de vários lugares do mundo.





Apesar de alguns problemas de visão e certa dificuldade para andar em decorrência da idade avançada, Bobi tem uma boa saúde. A família acredita que a longevidade é resultado do "ambiente calmo e pacífico" em que ele vive, além de uma alimentação balanceada. O tutor, Leonel Costa, conta que o cão é muito sociável e cresceu solto, sempre rodeado por muitos outros animais.

