Cães surfistas Parafina, Maya e Bono conquistam pódio em Natal

Os famosos cães surfistas Parafina, Maya e Bono se encontraram no pódio do Surf Dog Festival, realizado neste sábado (27) na praia de Miami, em Natal (RN).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Parafina, que mora em Santos (SP) e é vice-campeão mundial na Califórnia, ficou em primeiro lugar na categoria Veteranos, seguido pela bicampeã mundial Maya, do Espírito Santo; e Bono, do Rio, pentacampeão mundial. Havia quatro concorrentes e todos foram na prancha com o tutor.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Eu e Parafina conseguimos pegar duas boas ondas que nos permitiram estar nesse lugar do pódio", disse Augusto Martins, tutor do cachorro.





A quarta colocada foi Cacau, filha de Bono, que fez sua estreia nos campeonatos e é promessa no esporte. "Foi tudo bem natural. Aos três meses de idade ela começou a ir para a praia quando eu ia surfar com o Bono e já queria subir na prancha. No início era difícil segurar a pequena", diz Ivan Moreira, empresário e tutor.





Já a categoria Iniciantes teve 22 inscrições. Os vencedores foram Nutella, Moqueca -recém adotada pela família Bono- e Vibe.

Continua depois da publicidade





Prática comum nos Estados Unidos, com campeonatos periódicos, o Surf Dog tem conquistado brasileiros.





A competição é segura para os pets. A prancha é preparada com uma borracha especial para evitar que escorreguem e todos usam coletes salva-vidas. Integrantes da Associação de Surf e Body Board da Praia de Areia Preta e Miami deram suporte dentro da água, e havia de plantão uma equipe do veterinário Tarcísio Barreto, referência em ortopedia e neurocirurgia.





Esse foi a segunda edição do evento no estado -a primeira foi em 2017. A competição em Natal teve patrocínio da Ativa Náutica e realização do Programa PetZoo.





"Trazer uma competição como essa, ainda pouco conhecida pelos norte-rio-grandenses e de repente ver uma movimentação significativa na praia, é uma sensação incrível de que sim, deu certo", afirma Jacqueline Cordeiro, organizadora do Surf Dog Festival.