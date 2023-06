Campanha de vacinação de cães da UEL promove saúde, guarda responsável e doação de sangue

Estudantes, professores e residentes de Medicina Veterinária da UEL (Universidade Estadual de Londrina) participam neste sábado (24) de uma campanha de vacinação para cães. A ação tem o objetivo de promover a saúde de animais de estimação, conscientizar sobre a posse responsável e, também, estimular a doação de sangue de cachorros de grande porte.





No dia da campanha, os tutores pagarão R$ 63,79 por uma vacina polivalente importada, ganhando a consulta, uma vacina antirrábica e a desverminação completa do animal. O atendimento será realizado no HV (Hospital Veterinário), das 8h às 16h. A iniciativa é do HV, Projeto Vida (banco de sangue de animais de companhia) e Cavet (Centro Acadêmico de Veterinária) da UEL.

Publicidade

Publicidade





Segundo o diretor do Hospital, professor Ulisses de Padua Pereira, a vacina que será aplicada é capaz de combater dez patógenos que provocam problemas severos à saúde dos animais, como cinomose, parvovirose e leptospirose. “Temos um grande estoque de vacinas e, por isso, estamos estimulando a imunização como forma de melhorar a saúde dos animais”, destaca.





Adicionalmente, os tutores ganharão sem qualquer custo a vacina contra raiva para seus pets, que necessita ser aplicada anualmente. A vacina é um patrocínio da empresa MSD. Também será feita a desverminação dos animais, com vermífugo cedido pela Vetnil. “É um pacote, com checagem completa do estado do animal por apenas o valor de custo da vacina importada. É uma forma de garantir a saúde dos pets”, afirma o professor.





O diretor explica que é fundamental os tutores entenderem o significado da chamada posse responsável. Prevista no substitutivo ao projeto de Lei n°121, de 1999, a posse responsável inclui garantir dieta, limpeza e desinfecção adequadas para o animal, além de saúde e qualidade de vida no ambiente. “É proporcionar o bem-estar como um todo, lembrando que cada raça, animal e porte têm suas particularidades”, explica.





Os professores, estudantes e residentes terão condições de atender até 300 animais durante toda o dia. O atendimento será realizado em tendas que serão montadas no entorno do hospital. Ao chegar, os tutores passarão por rápida triagem que será feita pelos estudantes e serão encaminhados para a consulta e vacinação. A expectativa é de que o atendimento dure em torno de 30 minutos. Para ampliar a divulgação da iniciativa, explica o diretor, ONGs de cuidados de animais e entusiastas da posse responsável serão contatados para difundir a campanha.