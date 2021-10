Conheça os nutrientes que influenciam no desenvolvimento ósseo dos pets

O desenvolvimento ósseo dos pets está diretamente ligado ao bom desempenho das funções básicas motoras dos animais, como a locomoção. Garantir que esse processo seja equilibrado é fundamental para o seu bem-estar e qualidade de vida, proporcionando um dia a dia ativo junto aos seus tutores e evitando doenças graves futuras. Para isso, a escolha da ração com nutrientes que auxiliem nessa estruturação do esqueleto dos cães e gatos é peça-chave.

“A fase mais importante na vida para o seu desenvolvimento ósseo é a de crescimento, ou seja, quando é filhote ou adulto recente. Nesses momentos, é muito importante uma excelente nutrição para que o processo aconteça de forma adequada. Caso isso não ocorra, o animal pode ter diminuição de tamanho, deformidades ósseas e ficar mais suscetível a lesões e fraturas”, explica o médico veterinário Rafael França, gerente Técnico de Vendas na área de Pet Food da Alltech.

Ele destaca que além disso, no futuro pode ter artrite, artrose, displasia coxo femural, hérnia de disco, entre outras enfermidades.







Entre os nutrientes essenciais no crescimento, o especialista destaca o zinco. O elemento estimula a síntese de proteínas e, consequentemente, a ação de enzimas e hormônios. “Este mineral participa de 200 enzimas, e muitas dessas estão relacionadas ao desenvolvimento ósseo. Além dessa função, também é um agente inibidor das células ósseos plásticas, que reabsorvem o osso, diminuindo essa estrutura.”, explica França.

O manganês é outro elemento importante, já que é constituinte dos tecidos e essencial para o desenvolvimento da matriz orgânica do osso. “Sabemos que o núcleo do osso é muito rico em manganês. Ele ainda possui função estrutural, fundamental no crescimento e na síntese de mucopolissacarídeos nas cartilagens”, complementa.





França ainda reforça que os minerais cálcio e potássio são relevantes no processo de desenvolvimento ósseo.