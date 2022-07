Dia do amigo: descubra qual é o pet ideal para cada signo

Nesta quarta-feira (20) é comemorado o dia do amigo, e é claro que todos sabemos qual é o melhor amigo do homem! Mas, apesar do ditado, não são apenas os cães que podem oferecer companhia e alegrar a nossa rotina, os animais de estimação em geral são companheiros para todas as horas, quem tem um em casa sabe que a relação vai muito além de brincadeiras.

Então, pensando nesta data especial, conversamos com a Yara Vieira, astróloga do Astrocentro que te guiará para escolha certa, considerando o melhor animal de estimação do seu signo. Veja!

