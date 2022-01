Feira em Maringá terá cães e gatos disponíveis para adoção responsável

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal de Maringá (Noroeste) vai organizar mais uma feira de adoção responsável, entre as 9h e 15h deste sábado (22). A ação será na praça Vereador Malaquias de Abreu, em frente ao ParCão, o primeiro espaço público inteiramente destinado a pets no município.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao total, 21 animais estarão disponíveis para serem adotados, sendo 15 cachorros e seis gatos. É possível também fazer a adoção via telefone. Basta entrar em contato com a Diretoria de Proteção e Bem-estar Animal por meio do telefone (44) 3901-1885.