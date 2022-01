Férias com os pets: como fica a alimentação?

Aproveitar o descanso no final do ano é sinônimo de viagem para muitas pessoas, que preferem curtir os momentos livres em locais que não sejam sua residência. E esses passeios costumam envolver os pets. Mesmo em uma viagem, os animais devem seguir a rotina de alimentação, priorizando, sempre, receitas que contemplam ingredientes naturais, minimamente processados e com alto valor nutricional.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Chef Bob, indústria pet que já desenvolveu mais de 1,5 mil cardápios de alimentação natural para cães e gatos, oferece a produção de refeições balanceadas para os pets e a praticidade da entrega delivery, ideal para que os bichos desfrutem do período de férias com seus tutores sem o risco de se privarem dessa alimentação.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





De acordo com Matheus Ladario, head de operações, do Chef Bob, a produção desses menus durante os meses de dezembro e janeiro é estimulada pelas férias dos tutores e preocupação com a dieta do pet. Ele afirma que “mesmo nos períodos de descanso, cães e gatos necessitam da manutenção da dieta oferecida rotineiramente”. O profissional ressalta que toda a produção das receitas é supervisionada por médicos veterinários e zootecnistas.