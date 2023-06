Gato ameaçado de extinção volta à natureza após tratamento no HV da UniFil

Uma fêmea adulta de gato maracajá, espécie ameaçada de extinção, foi reintegrada à natureza nessa primeira semana de junho pela equipe do HV (Hospital Veterinário) da Unifil em Londrina.





O animal silvestre foi resgatado em Arapongas pelo IAT (Instituto Água e Terra) e chegou com a saúde bem precária. "Estava machucado, não comia e tinha sinais vitais bem comprometidos. Foi necessário tratamento intensivo e cuidados 24 horas durante 20 dias. Aos poucos conseguimos restabelecer as condições de saúde, o gato voltou a se alimentar normalmente e felizmente se recuperou. É muito bom ver a soltura depois de todos os cuidados, a técnica, a dedicação e o carinho da equipe do Hospital Veterinário da UniFil", diz a veterinária Daniele Martina, especialista em animais silvestres.







Martina destaca a parceria com IAT, Polícia Ambiental, Força Verde, Ibama, secretarias municipais do ambiente e outros órgãos. "O Hospital Veterinário da UniFil é o único na região credenciado como CAFS (Centro de Apoio à Fauna Silvestre) e recebe semanalmente animais apreendidos por maus tratos, atropelamentos, tráfico e criação ilegal. Temos um índice de sucesso altíssimo na recuperação e reinserção na natureza. É muito gratificante contribuir para preservação da fauna", comenta Daniele Martina.