Homem passeia com 38 cachorros ao mesmo tempo e quebra recorde do Guinness Book

Andar com 38 cachorros de uma vez garantiu a um canadense obter um título do Guinness Book. Mitchell Rudy estava em busca de uma forma de ajudar cachorros de um abrigo quando um amigo lhe sugeriu a ideia.





O recorde anterior era de 36 cães e foi feito em 2018. Por isso, o jovem de 28 anos decidiu que iria fazer uma caminhada de um quilômetro com 40 cães.





A organização escolhida fica na Coreia do Sul e encontra lares nos Estados Unidos para animais resgatados. No início deste ano, o país proibiu a venda e o consumo de carne de cachorro, prática tradicional na Coreia.

O canadense foi ao país para conhecer os cães e praticar caminhadas antes do teste. "Alguns treinadores de cães sul-coreanos trabalharam com os cães por várias semanas antes de eu chegar, para deixá-los confortáveis caminhando juntos", disse Rudy ao Washington Post.





Ele e os profissionais decidiram que o melhor era segurar 20 cães em cada mão e deixar os menores na parte interna, assim os maiores teriam mais espaço para se locomoverem. A caminhada durou 12 minutos e foi feita com 38 animais porque dois estavam doentes no dia.





"Imagine muitos cães latindo e puxando em todas as direções diferentes. Foi tão caótico e difícil quanto você pode imaginar", afirmou. Até agora, 10 cachorros já foram adotados.