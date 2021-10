Maringá terá 'Pet Stop' com feira de adoção de animais neste sábado

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, realiza neste sábado (9), o “Pet Stop”, com feirinha de adoção de animais, adesivagem e arrecadação de ração. A atividade será das 8h às 12h na praça da Paróquia São Francisco de Assis. A ação faz parte da programação do Outubro Rosa e tem como objetivo mostrar o bem que os animais fazem no tratamento de câncer de mama.

A história de superação da Kellen Isolani, de 35 anos, é um exemplo de como um animalzinho pode contribuir no enfrentamento da doença. Em 2018 ela foi diagnosticada com câncer de mama e no meio do tratamento a família encontrou o doguinho Pibi que auxiliou no processo de recuperação. “Ele foi uma terapia. Ajudou não só eu, como paciente oncológica, mas minhas duas filhas e toda minha família. Hoje ele também é meu filho de quatro patas”, relata Kellen.

Graças ao diagnóstico precoce ela se recuperou do câncer. Por isso, alerta a todos para realizar o autoexame e se prevenir. “O tratamento precoce é que salva vidas. Mulher que se ama vai ao médico e se cuida. Isso temos que lembrar em todos os meses do ano”, afirma.