Banho em dias frios: confira dicas de como manter a higiene dos cachorros durante o inverno

Com a aproximação do inverno e as baixas temperaturas, aumenta a preocupação com os cuidados que se deve ter com os cachorros, principalmente no que compete aos banhos. É comum os tutores adiarem as idas ao pet shop, mas, ainda que isso aconteça, é importante lembrar que mesmo que o animal de estimação sinta frio, é preciso realizar a manutenção do comprimento dos pelos e manter a higiene em dia para garantir as boas condições de saúde e bem-estar.

Segundo o especialista e sócio fundador da Doggi, primeira franquia focada em estética para cachorros por app no Brasil, Thiago Calixto, os cuidados com a higiene não devem ser adiados por conta do frio. “Existem formas de realizar a higienização do seu cachorro em locais apropriados, como os pet shops, que possuem infraestrutura adequada para evitar as variações de temperatura”, conta. Por isso, o especialista compartilhou dicas de como manter a higiene dos animais. Confira:

