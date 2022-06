Cão é reencontrado cinco meses após desaparecimento em Londrina

Foram cinco meses de saudade e preocupação. Somente na manhã desta segunda-feira (13) é que esses sentimentos deixaram de fazer parte da vida do casal Estela e Claudinei Góes Mendes, moradores do distrito de Guaravera, zona rural de Londrina.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Desde o início do ano eles estavam atrás do Urso, cão da raça australiana Blue Heeler - também conhecida como boiadeiro-australiano -, que desapareceu.

Continua depois da publicidade





O cão voltou para eles neste começo de semana, mas isso só foi possível graças a ajuda da PM (Polícia Militar). Segundo o 30º Batalhão, durante uma ação da corporação junto com a UEL (Universidade Estadual de Londrina) para entrega de cestas básicas no Morro do Macaco, zona norte, um policial estranhou o cachorro abandonado na comunidade. Ele tirou algumas fotos e postou nas redes sociais na tentativa de encontrar um novo lar para que fosse cuidado.





Leia mais na Folha de Londrina.