Feira de Adoção de Animais ocorre no domingo no Londrina Norte Shopping

Neste domingo (12), das 12h às 17h, no Londrina Norte Shopping, será realizada uma feira de adoção de animais do Projeto Adorável Vira-Lata. No evento, 15 cães e 10 gatos, todos filhotes, estarão em busca de um novo lar.

E como junho é o mês das festas juninas, a feira vai oferecer aos visitantes uma barraca de “lambeijo”, inspirada nas tradicionais barracas do beijo. “A ideia é as pessoas se aproximarem, para fazer um carinho no animal, tirar uma foto e, quem sabe, ganhar um lambeijo”, disse a coordenadora do Adorável Vira-Lata, Aline Dias Kawabata.

Segundo ela, o processo de adoção depende de uma avaliação. “Nós lutamos por uma adoção consciente, por isso, realizamos uma entrevista antes, para ver se a pessoa está preparada para adotar um animalzinho”, explicou.

Para participar do processo, os interessados devem comparecer ao local com os documentos pessoais e um comprovante de residência.

A feira de adoção vai funcionar dentro do Shopping em frente à loja Pernambucanas.





Confira alguns dos animaizinhos que farão parte!