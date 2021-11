Secretaria do Ambiente faz feira de adoção de animais neste sábado em Londrina

No próximo sábado (27), das 9h às 13h, a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), por meio da DBEA (Diretoria de Bem-Estar Animal), promove uma campanha de adoção de animais resgatados. A atividade ocorrerá em paralelo com o “Drive-thru da Reciclagem” e será feita no estacionamento do Parque Municipal Arthur Thomas, localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Estarão disponíveis para a adoção cinco cães de médio e pequeno porte, resgatados de lares onde sofreram maus-tratos. Todos eles já foram vacinados, vermifugados e são considerados dóceis.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Queremos dar um lar a esses cãezinhos, pois eles nunca tiveram amor de família. Ter um cachorro em casa pode fazer toda a diferença, uma vez que eles aliviam o estresse, fazem companhia aos idosos e servem para ensinar responsabilidade às crianças. É importante também conscientizar as pessoas sobre a questão dos maus-tratos e do abandono”, afirmou a professora da DBEA, Daniele da Costa.





Os interessados em adotar terão que preencher um formulário, o qual será analisado pela DBEA. Se o indivíduo for aprovado, o órgão entrará em contato para agendar a entrega do animal e a assinatura do termo de adoção.





O formulário, assim como mais informações sobre o processo, podem ser encontrados na página da DBEA. Também poderá ser preenchido presencialmente na ocasião.

Continua depois da publicidade





Para adotar é necessário ter 18 anos ou mais, com condições de prover alimentação, abrigo, assistência veterinária e carinho ao animal para poder adotá-lo. Após a adoção, a Sema irá mandar um veterinário para conferir o estado da adaptação dos cães em seus novos lares.