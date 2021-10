Onça é encontrada dentro de banheiro de casa em São Paulo

Bombeiros e uma equipe de veterinários capturaram uma onça-parda dentro do box do banheiro de uma casa em São Pedro, no interior de São Paulo, a cerca de 200 km da capital. O animal, uma fêmea adulta, foi encontrada por uma das moradoras da casa.

Segundo o Zoológico Municipal de Piracicaba, foi preciso aplicar um dardo anestésico para resgatar a onça com segurança. Depois do efeito passar, o animal foi solto em seu habitat natural, em uma mata da região.

A captura ocorreu na tarde de segunda-feira (18), depois que os bombeiros foram chamados por moradores da casa, localizada no bairro Colina. Após ser encontrado, o animal foi mantido trancado até a chegada do resgate.





Ninguém ficou ferido e a onça foi devolvida à mata também sem nenhum machucado.

Encontrar onças em zona urbana não é comum, mas o evento desta segunda não é único. Em 2019, por exemplo, uma onça-parda foi capturada em São Carlos, a cerca de 80 km de São Pedro.





Em 2018, uma onça foi encontrada em Piratininga, distante cerca de 150 km de São Pedro.





No mesmo ano, Cascavel (PR) também conviveu com duas onças até que foram capturadas.





Há mais tempo, em 2011, uma onça suçuarana adulta –espécie em extinção– foi resgatada por bombeiros e policiais ambientais no quintal de uma casa na zona norte de SP.





Durante a madrugada, os moradores ouviram os latidos do cachorro e, ao abrir a porta para ver o que ocorria, se depararam com uma onça no quintal. Os bombeiros foram acionados e o animal levado para o Zoológico de Guarulhos (Grande SP).





Outra cena inusitada ocorreu em Presidente Prudente (a 556 km de São Paulo), em maio deste ano, quando um cavalo caiu de um telhado e assustou uma família.





Após o jantar, os moradores ouviram um forte barulho vindo da cozinhar. Temendo ser um ladrão, correram para o cômodo para ver o que acontecia e se assustaram ao encontrar, ao lado da mesa, um cavalo.





O tombo, de uma altura pouco superior a dois metros, destruiu parcialmente o telhado do imóvel e um armário existente na cozinha, ao lado da geladeira, e provocou um ferimento no animal. Nenhum dos moradores do imóvel ficou ferido.





Incidentes do tipo já haviam ocorrido antes. Em abril, um cavalo que pesava cerca de 500 quilos caiu dentro de uma casa em Cariacica (ES), quando estava pastando no alto de um morro que fica logo atrás do imóvel. Não houve feridos.





Antes, em fevereiro, um cavalo ficou preso no telhado da prefeitura em Aricanduva (MG), em episódio em que o animal sofreu ferimento leve.