Pets celebridades com deficiência 'ensinam' sobre cuidados especiais

O olhar peralta não engana, Charlie é um cachorro que adora brincar e tem energia de sobra. Com mais de 14 mil seguidores no Instagram, ele é uma celebridade pet. O dia a dia do cãozinho é compartilhado pelos seus tutores Karen Alvim (30) e Filipe Sobreira (33) através de postagens no feed e nos stories, que recebem vários comentários carinhosos.

Seria a vida normal de um cachorro influencer se não fosse por um detalhe: Charlie venceu a cinomose, uma doença viral causada pelo vírus CDV e que pode atacar os sistemas nervoso, respiratório e gastrointestinal.

A história de superação diária do animal é um dos motivos que o fazem ser conhecido nas redes sociais. A sua rotina de tratamentos, brincadeiras e adaptação é compartilhada e funciona como incentivo para outros tutores de pets com algum tipo de deficiência.





Resgatado em um terreno de Cambé, Charlie foi diagnosticado e logo começou a sua batalha contra a cinomose. Karen relembra dos momentos difíceis que enfrentou durante o tratamento. “Ele chegou a perder todos os movimentos na fase mais avançada da doença, e cada avanço positivo, comemorávamos muito. Na fase final, ele já não tinha nenhum sinal, fora as sequelas, mas ainda tinha a doença no organismo”, recorda.



