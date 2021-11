Pets precisam de atenção em tempos de baixa umidade do ar

Estamos na primavera, período de muita irregularidade climática. A previsão é de que, em 2021, a estação tenha chuvas abaixo da média por conta da influência do La Niña que, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), terá predominância a partir de novembro. Com isso, a sensação de baixa umidade permanece e poderemos ter o retorno do déficit hídrico.

O tempo seco traz inúmeros malefícios para a saúde dos humanos e dos pets, como explica a professora do curso de medicina veterinária da Unopar, Roberta Scomparin Nandi. “Os pets apresentam coceira nos olhos, boca seca, dificuldade para respirar e desidratação, portanto é de extrema importância os tutores ficarem atentos a essas situações que acometem principalmente filhotes e idosos que já convivem com doenças como asma e pneumonia. Muitos animais chegam a necessitar de inalação para amenizar os efeitos do ar seco”.

De acordo com a médica veterinária, o tempo seco propicia o surgimento de algumas doenças virais como a cinomose, que atinge o sistema nervoso dos animais, altamente contagiosa, muito grave e que pode levar ao óbito. "Para prevenir a doença é essencial manter a vacinação em dia e garantir a segurança do seu pet.





A cinomose é extremamente complexa e na hipótese do animal sobreviver, poderá apresentar sequelas neurológicas graves", alerta a especialista.







Para auxiliar os tutores, a professora preparou algumas dicas:





- Durante todo o dia, troque a água dos pets, deixando-a sempre fresquinha para o consumo que deve ser de no mínimo um litro;





- Deixe panos molhados no ambiente dos pets para garantir conforto;





- Os banhos estão liberados, pois ajudam a refrescar;





- Opte por realizar as caminhadas no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol está mais ameno.