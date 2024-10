Policiais do 2ºBPM lamentam a morte de Tróia após oito anos de trabalho no Norte Pioneiro

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) lamenta o falecimento da K9 Tróia, valiosa integrante do Canal do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar). Tróia morreu na noite de quarta-feira (30), em Jacarezinho (Norte Pioneiro).





A pastora fazia parte do canil desde setembro de 2016. Foram oito anos de dedicação na PMPR. Ela foi treinada como cão de duplo emprego, especializando-se em detecção de entorpecentes e armas de fogo, além de atuar em operações de rádio patrulhamento com cães. Ao longo de sua carreira, ela auxiliou as equipes da PM em diversas ocorrências, sendo fundamental na luta contra o tráfico de drogas e a posse ilegal de armas, bem como no controle de tumultos em estabelecimentos prisionais.

A despedida da K9 Tróia deixa um legado de dedicação e bravura. A Polícia Militar expressa seu profundo pesar pela perda e agradece a Tróia por seu empenho em prol da segurança da população, ressaltando a importância do trabalho realizado por cães de polícia na proteção da sociedade. A memória da K9 será eternamente lembrada pelos colegas e pela comunidade que ela ajudou a proteger.