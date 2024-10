Presidente Lula posta vídeo com filhotes de ema do Palácio da Alvorada

O presidente Lula (PT) publicou neste sábado (26) um vídeo em suas redes sociais em que mostra como estão as emas nascidas no Palácio da Alvorada em outubro do ano passado.





Os 12 filhotes que aparecem correndo no gramado são de uma ninhada do início de outubro de 2023. À época, a primeira-dama Janja postou um vídeo alimentando as aves com couve picada.





No registro deste fim de semana, o presidente passeia pelo jardim da residência oficial, com Janja logo atrás. Uma música de fundo acompanha as imagens. Lula observa os animais, contemplativo.





"As eminhas do Alvorada completaram um ano. Com muito cuidado e um espaço para serem abrigadas de forma adequada", disse o mandatário na publicação.





Moradoras antigas dos palácios do governo, as emas da Presidência da República nem sempre tiveram um histórico de boas relações com os inquilinos das residências oficiais.





O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ser bicado por uma delas em julho de 2020, no auge da pandemia, ao tentar alimentá-la. No mesmo mês, virou meme ao mostrar uma caixa de cloroquina para um dos animais, que saiu em disparada.