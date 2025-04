PRF faz campanha para incentivar a adoção do cão Luke

Um cão amoroso e cheio de energia, Luke precisa de um lar com muito amor e carinho. O animal apareceu no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no final de janeiro e desde então vem recebendo os cuidados dos agentes que o resgataram. Luke é um macho de cerca de um ano de idade e já está castrado, vacinado, vermifugado e protegido contra pulgas e carrapatos.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Hospedado em hotel para cachorros em Almirante Tamandaré (região metropolitana de Curitiba), ele precisa de um lar definitivo recheado de muito amor e carinho, onde possa correr e brincar como merece, já que adora estar ao ar livre.





Ele é descrito como carinhoso e um grande companheiro. Os interessados em adotar o cão devem entrar em contato com o telefone (41) 99628-2929.